Янукович рассказал судьям, что Фемида должна быть не такой уже и слепой

Президент Украины Виктор Янукович отмечает необходимость приведения системы правосудия в Украине к международным стандартам.

Об этом он сказал, выступая на церемонии принятия присяги лицами, впервые назначенными на должность профессионального судьи, сообщает пресс-служба главы государства.

«Наша цель - привести систему правосудия в Украине к лучшим международным стандартам, усилить авторитет и престиж судейской профессии, укрепить независимость судей», - отметил В.Янукович.

«Я хочу, чтобы вы помнили – Фемида должна быть слепой лишь к званиям, должностям и деньгам, но не к человеческим судьбам. Убежден, что вам под силу эти ответственные задачи. Вы внесете свой вклад в совершенствование правовой системы государства, укрепление веры людей в справедливость, правосудие и утверждение верховенства права в обществе», - отметил В.Янукович.

Президент убежден, что украинское общество нуждается в образованных судьях, способных занять принципиальную позицию при защите интересов граждан и общества.

В.Янукович отметил, что сегодня власть принимает необходимые меры для улучшения правовых, социальных и финансовых гарантий независимости судей.

«Считаю, что независимый судья – это, в первую очередь, судья образованный, судья, профессионализм которого является залогом доступного, справедливого и честного судопроизводства», - сказал Президент.

Также он в очередной раз высказался за необходимость скорейшего принятия закона об адвокатуре, который должен стать важным шагом по утверждению конституционного права каждого гражданина на качественную правовую помощь.

«Убежден, что состояние адвокатуры является показателем защищенности лица и одним из индикаторов продвижения государства в направлении утверждения и обеспечения прав и свобод человека», - сказал Президент.