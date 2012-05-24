Нардеп рассказал, что кроется за новым законом о регистрации граждан

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам высказал член фракции «БЮТ-Батькивщина» Александр Сочка.

Он напомнил, что 17 мая парламент принял Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регистрации места жительства и места пребывания физических лиц в Украине».

«Данный закон может открыть путь для новых форм фальсификации на будущих парламентских выборах», - сказал А.Сочка.

По его словам, закон обязывает человека регистрироваться в месте его проживания. «Я полностью допускаю, что могут быть созданы команды, которые будут регистрироваться одновременно в разных местах, затем они получат возможность одновременно голосовать в разных местах», - сказал он.

А.Сочка сказал, что оппозиция обеспокоена тем, что это откроет путь для фальсификаций.

Депутат напомнил, что данный закон предусматривает, что украинцы в случае смены места жительства должны зарегистрироваться в течение 30 дней, а иностранцы - в течение 10 дней.

А.Сочка отметил, что болельщики Евро-2012 теперь получат «огромный подарок», потому что должны будут зарегистрироваться. «Вместо того, чтобы люди ходили на матчи, вместо того, чтобы они наслаждались походами по достопримечательностям, они будут вынуждены прийти в государственный орган и выстоять очередь и увидеть, что такое украинская бюрократия», - сказал он.

Кроме того, отметил он, при регистрации необходимо уплатить государственную пошлину, и это дополнительный способ власти заработать на людях. «Это довольно серьезные деньги, которые власть решила заработать как на иностранцах, так и на гражданах Украины», - заявил А.Сочка.