Попов хочет, чтобы бизнес платил «белую» зарплату

Подписанты договорились сотрудничать, чтобы улучшить трудовой и бизнес климат столицы. В частности, способствовать выполнению городских целевых программ по поддержке товаропроизводителей всех форм собственности с целью сохранения промышленного и научного потенциала города, развития предпринимательства и малого бизнеса и периодически выносить вопрос на заседание городского трехстороннего совета.

«Прежде всего такое соглашение гарантирует стабильность в вопросах взаимодействия трех сторон. Ведь ни профсоюзы, ни работодатели, ни власть самостоятельно не способны решать сложные вопросы, стоящие сегодня перед обществом. А объединившись, мы сможем достичь наилучших результатов. Речь идет и о социально-экономическом развитии города и о социальной защите людей, которые работают. Сейчас мы консолидировали усилия, чтобы повысить уровень жизни в столице», - подчеркнул во время подписания соглашения Александр Попов.

Как отметил председатель КГГА, важную роль в развитии Киева играет именно бизнес. От того, сколько рабочих мест создано в городе, какую зарплату получают сотрудники, напрямую зависит благосостояние столицы, ведь львиную долю поступлений в бюджет составляет налог на доходы физических лиц. Александр Попов заверил, что город заинтересован, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, платил «белую» зарплату, ведь через зарплату в конвертах столица теряет до 40% НДФЛ, который является основным наполнителем столичного бюджета.

«Мы сегодня юридически оформили наши договоренности, но в принципе, мы уже с начала года их реализуем. Например, муниципальные надбавки работникам бюджетной сферы - это 20%, которые мы предоставляем из городского бюджета, чтобы поддержать киевлян, вопрос защиты ветеранов и тех людей, которые нуждаются в дополнительной социальной защите, - это результат нашего сотрудничества с профсоюзами. И безусловно, это сотрудничество с работодателями в части поддержки их инициатив по развитию экономики и одновременно быстрое реагирование, чтобы избежать бюрократические препоны, решения вопросов, связанных с защитой интересов наших предпринимателей», - рассказал Александр Попов.