Тюремщики уверяют, что при осмотре Тимошенко камеры занавешивают

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении ГПтСУ.

На это время видеокамеры в палате Ю.Тимошенко занавешиваются, подчеркнули в ведомстве, добавив, что об этом говорится в соответствующих ежедневных актах за подписью сотрудников пенитенциарной службы и врачей.

Также ГПтС в очередной раз заявляет, что в помещениях больницы, где Ю.Тимошенко проводятся медицинские процедуры, никаких видеокамер (в том числе и скрытых) не устанавливалось и, соответственно, видеонаблюдение не ведется.

Кроме этого, в пенитенциарной службе опровергли заявление защитника Ю.Тимошенко Сергея Власенко о том, что его подзащитную в ЦКБ охраняют сотрудники Качановской исправительной колонии мужского пола.

Как утверждают в ГПтС Украины, непосредственно охрану Ю.Тимошенко в медицинской палате осуществляют сотрудницы (женщины) исправительной колонии.