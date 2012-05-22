Тюремщики уверяют, что при осмотре Тимошенко камеры занавешивают
В ГПтС утверждают, что при посещении врачами Юлии Тимошенко для проведения ей каких-либо осмотров видеосъемка в палате не ведется.
|Тюремщики убеждают, что Тимошенко охраняют женщины
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении ГПтСУ.
На это время видеокамеры в палате Ю.Тимошенко занавешиваются, подчеркнули в ведомстве, добавив, что об этом говорится в соответствующих ежедневных актах за подписью сотрудников пенитенциарной службы и врачей.
Также ГПтС в очередной раз заявляет, что в помещениях больницы, где Ю.Тимошенко проводятся медицинские процедуры, никаких видеокамер (в том числе и скрытых) не устанавливалось и, соответственно, видеонаблюдение не ведется.
Кроме этого, в пенитенциарной службе опровергли заявление защитника Ю.Тимошенко Сергея Власенко о том, что его подзащитную в ЦКБ охраняют сотрудники Качановской исправительной колонии мужского пола.
Как утверждают в ГПтС Украины, непосредственно охрану Ю.Тимошенко в медицинской палате осуществляют сотрудницы (женщины) исправительной колонии.