В Европарламенте предлагают заморозить активы семьи и друзей Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они говорили сегодня в Страсбурге, выступая в ходе дебатов “Ситуация в Украине, дело Юлии Тимошенко” в Европарламенте.

Так, депутат Европарламента Михаэль Галер (группа народных партий, Германия) напомнил, что Президент Украины Виктор Янукович, его семья и его друзья получают все больше и больше власти.

Он привел примеры назначения приближенных к В.Януковичу лиц на должности министра внутренних дел, руководителей Государственной налоговой службы и Национального банка Украины.

“Сын Януковича, семья и друзья единственное, что хотят - это набивать карманы”, - сказал М.Галер.

По его мнению, необходимо заморозить активы. “Кипр – это хорошее место, чтобы начать обнаруживать эти активы”, - сказал он.

Его коллега по группе народных партий, депутат Андрей Ковачев (Болгария) отметил, что препятствием на европейском пути Украины является не дело бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, а олигархи. “Олигархи не хотят реформировать Украину по европейской модели, а хотят сохранить ее для своего обогащения”, - сказал А.Ковачев.

В свою очередь, депутат от группы “зеленых” Вернер Шульц предложил всем просто посмотреть на то, как в Украине проходили государственные закупки при подготовке к финальной части чемпионата Европы по футболу.

Вместе с тем, представитель группы объединенных левых Яромир Количек (Чехия) подверг критике предоставление политического убежища украинским политикам странами - членами Евросоюза. “Нам не стоит предоставлять убежище мошенникам, - сказал он. - Как эти люди стали такими богатыми? И становились практически за одну ночь? И не суть важно, идет ли речь о сегодняшнем правительстве или о предыдущем”, - сказал депутат.

Как известно, ранее в Чехии политическое убежище получили бывший министр экономики в правительстве Ю.Тимошенко Богдан Данилишин и супруг Ю.Тимошенко Александр.