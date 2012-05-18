Захарченко отказался комментировать причастность Щербаня-младшего к убийству

17:08, 18 мая 2012
Политика
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Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко отказался комментировать журналистам в Донецке Геннадия Москаля о причастности сына бизнесмена и депутата Евгения Щербаня Руслана Щербаня к убийству.

Москаль заявил, что Руслана Щербаня заставили клеветать на Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, В.Захарченко сказал, что не будет комментировать «заявления политиков, которые они делают накануне выборов».

При этом на уточняющий вопрос журналистов о том, будет ли проводиться проверка по заявлению Г.Москаля, В.Захарченко ответил, что МВД проверяет все заявления граждан.

Как сообщает «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на пресс-службу Г.Москаля, «Руслана Щербаня заставили обвинить экс-премьера Юлию Тимошенко в убийстве отца в обмен на избежание ответственности за преступление. «18 февраля этого года возле села Сидорово Славянского района Донецкой области был найден труп 26-летнего жителя Донецка Дроздова», - говорит депутат. «Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в грудь. От сотрудников МВД, которым можно доверять, мне стало известно, что убийство Дроздова в лесу во время охоты совершил Руслан Щербань (сын убитого в 1996 г. народного депутата Евгения Щербаня) со своим товарищем», - говорится в сообщении пресс-службы Г.Москаля.

«Министерство внутренних дел полностью закрыло этот случай от общественности, тщательно контролирует, чтобы никакая информация не попала в СМИ, и пытается сфальсифицировать уголовное дело», - отмечает Г.Москаль, которого цитирует «Зеркало недели».

«Вину за убийство планируется возложить на водителя Щербаня-младшего - Новикова, который уже согласился на это (информация из неофициальных источников) за большое вознаграждение», - уточнил депутат. «За то, чтобы избежать уголовной ответственности, Щербаня-младшего заставили обнародовать в СМИ клеветническое заявление о причастности Тимошенко к убийству его отца», - заявил Г.Москаль. Депутат добавил, что всю информацию изложил в депутатских обращениях к генпрокурору и министру внутренних дел с просьбой всесторонне проверить эти факты и не допустить фальсификации уголовного дела», сообщает «Зеркало недели. Украина».

По информации Donbass.ua, заместитель начальника Славянского объединенного (городского и районного) отдела милиции Юрий Щеголь заявил: «Да никто и не замалчивает от СМИ это ЧП. Действительно, такой печальный факт в феврале был документально зафиксирован. Именно факт гибели Дроздова, и именно от тяжелого огнестрельного ранения на охоте на подведомственной нам территории. Наши оперативники выезжали и тщательно произвели сбор всего материала по этому чрезвычайному случаю, и уголовное дело было ими возбуждено сразу же – по горячим следам».

При этом Ю.Щеголь не смог прояснить дальнейшую судьбу резонансного дела, сославшись на то, что его расследование пока не завершено.

«Я пока не могу вам сообщить, кто же стрелял и при каких обстоятельствах, - уточнил Ю.Щеголь. - Как правило, подобного рода преступления против личности расследуются в УМВД, это их епархия. Поэтому дело практически сразу затребовали в следственное управление областного главка, там в ходе разбирательства, наверняка, уже расставили все точки над «i». А нам лишь давали отдельные поручения – уточнить те или иные детали происшествия, не посвящая в ход расследования».

Справка УНИАН. Депутат и бизнесмен Е.Щербань и его жена были убиты 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более чем 20 эпизодов, в частности, убийства экс-главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек.

В августе 2011 года первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США против Павла Лазаренко. П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня.

4 апреля 2012 года на пресс-конференции в УНИАН сын Е.Щербаня Руслан заявил, что считает Ю.Тимошенко и П.Лазаренко причастными к убийству его отца, и призвал прокуратуру провести расследование.

Генпрокуратура сообщила, что проверит это заявление Р.Щербаня.

В опубликованном 10 мая интервью интернет-изданию EurActiv первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин сообщил, что Генпрокуратура через две недели будет готова выдвинуть Ю.Тимошенко обвинение в организации и финансировании убийства Е.Щербаня.

17 мая руководителя союза «Гражданское сопротивление» Александру Кужель почти 7 часов допрашивали в Главном следственном управлении ГПУ как свидетеля по делу об убийстве Е.Щербаня.

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