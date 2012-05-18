Захарченко отказался комментировать причастность Щербаня-младшего к убийству

Как передает корреспондент УНИАН, В.Захарченко сказал, что не будет комментировать «заявления политиков, которые они делают накануне выборов».

При этом на уточняющий вопрос журналистов о том, будет ли проводиться проверка по заявлению Г.Москаля, В.Захарченко ответил, что МВД проверяет все заявления граждан.

Как сообщает «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на пресс-службу Г.Москаля, «Руслана Щербаня заставили обвинить экс-премьера Юлию Тимошенко в убийстве отца в обмен на избежание ответственности за преступление. «18 февраля этого года возле села Сидорово Славянского района Донецкой области был найден труп 26-летнего жителя Донецка Дроздова», - говорит депутат. «Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в грудь. От сотрудников МВД, которым можно доверять, мне стало известно, что убийство Дроздова в лесу во время охоты совершил Руслан Щербань (сын убитого в 1996 г. народного депутата Евгения Щербаня) со своим товарищем», - говорится в сообщении пресс-службы Г.Москаля.

«Министерство внутренних дел полностью закрыло этот случай от общественности, тщательно контролирует, чтобы никакая информация не попала в СМИ, и пытается сфальсифицировать уголовное дело», - отмечает Г.Москаль, которого цитирует «Зеркало недели».

«Вину за убийство планируется возложить на водителя Щербаня-младшего - Новикова, который уже согласился на это (информация из неофициальных источников) за большое вознаграждение», - уточнил депутат. «За то, чтобы избежать уголовной ответственности, Щербаня-младшего заставили обнародовать в СМИ клеветническое заявление о причастности Тимошенко к убийству его отца», - заявил Г.Москаль. Депутат добавил, что всю информацию изложил в депутатских обращениях к генпрокурору и министру внутренних дел с просьбой всесторонне проверить эти факты и не допустить фальсификации уголовного дела», сообщает «Зеркало недели. Украина».

По информации Donbass.ua, заместитель начальника Славянского объединенного (городского и районного) отдела милиции Юрий Щеголь заявил: «Да никто и не замалчивает от СМИ это ЧП. Действительно, такой печальный факт в феврале был документально зафиксирован. Именно факт гибели Дроздова, и именно от тяжелого огнестрельного ранения на охоте на подведомственной нам территории. Наши оперативники выезжали и тщательно произвели сбор всего материала по этому чрезвычайному случаю, и уголовное дело было ими возбуждено сразу же – по горячим следам».

При этом Ю.Щеголь не смог прояснить дальнейшую судьбу резонансного дела, сославшись на то, что его расследование пока не завершено.

«Я пока не могу вам сообщить, кто же стрелял и при каких обстоятельствах, - уточнил Ю.Щеголь. - Как правило, подобного рода преступления против личности расследуются в УМВД, это их епархия. Поэтому дело практически сразу затребовали в следственное управление областного главка, там в ходе разбирательства, наверняка, уже расставили все точки над «i». А нам лишь давали отдельные поручения – уточнить те или иные детали происшествия, не посвящая в ход расследования».

Справка УНИАН. Депутат и бизнесмен Е.Щербань и его жена были убиты 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более чем 20 эпизодов, в частности, убийства экс-главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек.

В августе 2011 года первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США против Павла Лазаренко. П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня.

4 апреля 2012 года на пресс-конференции в УНИАН сын Е.Щербаня Руслан заявил, что считает Ю.Тимошенко и П.Лазаренко причастными к убийству его отца, и призвал прокуратуру провести расследование.

Генпрокуратура сообщила, что проверит это заявление Р.Щербаня.

В опубликованном 10 мая интервью интернет-изданию EurActiv первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин сообщил, что Генпрокуратура через две недели будет готова выдвинуть Ю.Тимошенко обвинение в организации и финансировании убийства Е.Щербаня.

17 мая руководителя союза «Гражданское сопротивление» Александру Кужель почти 7 часов допрашивали в Главном следственном управлении ГПУ как свидетеля по делу об убийстве Е.Щербаня.