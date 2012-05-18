Попов подарит маленьким киевлянам «Голосеевскую жемчужину»

Об этом сообщил глава КГГА Александр Попов, отметив, что уже с понедельника почти две сотни маленьких киевлян пойдут в обновленный детсад №726 «Голосеевская жемчужина», пише Главком.

«Город продолжает системно решать задачу по строительству и восстановлению детских садов. Буквально завтра в Голосеевском районе мы открываем после капитального ремонта детский сад «Голосеевская жемчужина». Отмечу, что это действительно жемчужина, которую мы дарим маленьким киевлянам. Детский садик реконструирован согласно самым современным требованиям, в нем есть бассейн, очень хороший оздоровительный комплекс и так далее», – сказал Попов.

Руководитель города отметил, что столичная власть серьезно настроена решить вопрос детских садиков в столице в сжатые сроки. «В Стратегии развития Киева до 2025 года этому вопросу уделено много внимания. Но я уверен, что мы гарантируем каждому киевскому дошкольнику свободное место в детском саду задолго до 2025 года. Темпы строительства и восстановления дошкольных учреждений, которые имеются на сегодня, позволяют мне убедительно говорить об этом», – отметил Попов.

Издание напоминает, что в 2011 году Киев оставил своеобразный рекорд по количеству новых мест в детсадах за все время независимости. В прошлом году в столице построено и реконструировано 18 детских садов, за счет строительства, реконструкции и восстановления город получил в детских садах 4220 дополнительных мест. В 2012 году в киевских детсадах появится еще 3735 дополнительных мест.