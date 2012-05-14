«Карточка киевлянина» даст скидку на продукты питания и медикаменты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, по словам председателя КГГА Александра Попова, «мы уже провели предварительные переговоры. И несколько компаний-производителей заявили о своем желании приобщиться к нашей программе. Речь идет, прежде всего, о продуктах питания. Думаю, во второй половине текущего года мы начнем подписывать соответствующие договоры».

Он отметил, что «Карточка киевлянина» – очень важный в социальном аспекте проект. «Мы планируем, по меньшей мере, 600 тысячам киевлян, которые нуждаются в социальной помощи, предоставить существенные льготы на приобретение товаров и получение услуг», - отметил председатель КМДА.

А.Попов обратил внимание, что работа началась со скидок на медикаменты. «Наши киевские производители согласились стать участниками этой программы за счет снижения цены на те лекарственные средства, которые они производят. Это группа медикаментов, имеющая наибольший спрос. Мы готовы расширять этот перечень, в зависимости от пожеланий киевлян, однако уже сейчас сможем обеспечить основными лекарственными средствами людей, нуждающихся в социальной защите», - сказал А.Попов.

Сегодня при участии председателя КГГА состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между КГГА, киевскими производителями лекарственных средств и государственными и коммунальными аптеками. Желание сотрудничать с городской властью высказали ЗАО «Дарница», ОАО «Фармак» и «Борщаговский ХФЗ». Скидка будет предоставляться в аптечной сети «Фармация».

В частности, значительно дешевле можно будет приобрести 52 безрецепторных препарата первой необходимости, в том числе анальгин, цитрамон, корвалол, барбовал.

Меморандум предусматривает, что 15-процентную скидку на упомянутые препараты предоставляют компании-производители лекарственных средств, еще на 10-15% снижают цены коммунальные аптеки-реализаторы.

По словам А.Попова, к началу июня «Карточки киевлянина» планируется предоставить около 5 тыс. лиц, а к сентябрю-октябрю пользователями карточки должны стать свыше 600 тыс. киевлян.

Как напомнили в КГГА, 2 апреля было подписано распоряжение о введении «Карточки киевлянина» в метрополитене. Сейчас карточка работает как проездной документ.