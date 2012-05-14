Яценюк: Януковича надо «уйти» - есть несколько этапов операции

В интервью газете «Коммерсант-Украина» отметил, что первоочередной задачей оппозиции является победа на выборах в Верховную Раду и «создание парламента нового качества, который способен восстановить баланс власти и забрать себе полномочия, которые делегированы ему народом Украины».

«Что касается Януковича и его команды, то я разрешу себе это сказать: они не уйдут - ни сами, ни даже вследствие демократических выборов. Поэтому их надо "уйти", - добавил А.Яценюк.

Отвечая на вопрос, каким образом представители оппозиции намерены воплотить в жизнь это намерение, А.Яценюк сказал, что «есть несколько этапов этой операции».

«Первым является создание большинства в парламенте, не просто большинства, а в 300 голосов. Такое большинство сразу сбалансирует Януковича, поскольку если из-под его контроля выйдет парламент, сразу же за ним последует судебная власть, а потом и правительство. И это даже несмотря на то, что он назначает членов Кабинета министров. Правительство, которое не сможет утвердить бюджет, не будет иметь поддержки в Раде, перестанет быть ручным для Януковича, оно начнет разговаривать с парламентом. Именно это большинство примет закон о порядке импичмента Президента. Я прекрасно понимаю, что на следующий день Янукович его ветирует, но я также понимаю, что у нас наберется 300 голосов для преодоления его вето», – заявил лидер «Фронта Змін».

По его мнению, украинцы массово поддержат нынешнюю оппозицию, когда Украина почувствует волну не только политического, но и социального кризиса.

Он напомнил, что в этом году Украина должна вернуть 95 млрд грн долга. «Сейчас есть разные оценки экспертов относительно возможности дефолта Украины: некоторые говорили, что в этом состоянии страна окажется уже в конце мая этого года, но сейчас сошлись на том, что до выборов власть как-то дотянет, а вот после них... Замечу, что и российские эксперты, и наши западные партнеры едины также в том, что в ближайшее время повысится и курс доллара: россияне определили, что он будет стоить 9,8 грн, а западные эксперты уверены в том, что девальвация гривни достигнет уровня 15-20%. Я не радуюсь этому, но я обязан сказать - нынешний политический кризис будет идти рука об руку с социальным. Власти нечем будет платить по счетам, а то, что они украли, они возвращать не будут», – заявил А.Яценюк.

Поэтому, по словам А.Яценюка, 300 депутатов у оппозиции появится не только за счет своих сторонников и избирателей, но и за счет тех, кто избирается по мажоритарной системе от власти.

«Они поймут, что в округах их порвут за провальную политику власти, им надо будет себя спасать. Честно признаюсь: я не думаю, что эти депутаты будут думать о народе Украины, но они начнут спасать себя и примкнут к тем, кто сильнее, а сильнее будут те, на чьей стороне будет народ, то есть мы. Да, наш план - это не одноходовка, он сложен, я все понимаю, но это примерно тот план, который сможет сработать», – отметил А.Яценюк.