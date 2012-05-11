Аэропорт в Жулянах откроют 17 мая (фото)

Фасад 3-этажного терминала в форме радуги готов. Готова и парковка, которая, обещают в аэропорту, будет стоить 10 грн в час. Пропускная способность терминала 320 пассажиров в час, сообщает Сегодня.

Внутри уже смонтировали 4 ресторана, 5 баров, три магазина Duty free, 2 комнаты матери и ребенка, магазины, обычный и бизнес-зал, аптечный киоск, отделение банка, лифты, эскалаторы.

Главной изюминкой терминала обещает стать огромный холл-атриум со стеклянной крышей, а полом из белоснежной плитки.

«Мы бы открыли терминал раньше, если бы город сделал подъездную дорогу к терминалу от Воздухофлотского проспекта. Но даже к 17 мая мы не уверены, что ее закончат, — рассказал директор «Мастер-Авиа», инвестора строительства Алексей Яковец. — Сейчас в терминале идет тестирование всех агрегатов, сетей, коммуникаций, моделируются сбойные ситуации, к примеру, когда пропадет электричество. С понедельника 300 студентов пройдут весь цикл пассажиров».

Улететь из Жулян можно будет в Москву, Тбилиси, Стамбул, а также в 15 направлений лоукоста и по Украине.