В МИД ФРГ считают Евро-2012 хорошим поводом для давления на украинскую власть

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле считает, что финал Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине является хорошим поводом для давления на украинскую власть относительно соблюдения прав человека.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Германии, об этом он сказал в выступлении на форуме по случаю Дня Европы в Брюсселе.

«Во время Чемпионата Европы по футболу политики, атлеты, СМИ и фанаты не упустят возможности послать сигнал против нарушений прав человека в Украине. Спортивные организации продемонстрировали высокий уровень ответственности и чувствительности”, - сказал Г.Вестервелле, добавив, что необходимо продолжать диалог с Украиной и искать решения в прямых переговорах с правительством в Киеве.