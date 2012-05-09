Оппозиционеры советуются, продолжать ли блокаду парламента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель Председателя ВР сказал в интервью журналистам, комментируя перспективы работы парламента.

В то же время он добавил, что пока идут консультации в оппозиции по поводу дальнейших действий в парламенте. Он отметил, что «политические репрессии и преследования остаются темой, которая будет актуальной в нашей деятельности».

Н.Томенко подчеркнул, что «если парламентское большинство пойдет на то, чтобы рассматривать предложенные нами вопросы, то парламент будет работать». «Если парламентское большинство считает, что оппозиции нет, то тогда с запасного выхода будет выходить кто-то из руководства парламента и будет руководить с пустующего кресла Рината Ахметова», - сказал Н.Томенко.

Он подчеркнул, что оппозиция готова к работе, в том случае, если все вопросы, которые она предлагает, будут рассматриваться. «Мы заинтересованы в работе парламента, но если наши вопросы не будут рассматриваться, то парламент не будет работать в цивилизованном режиме», - сказал Н.Томенко.

В свою очередь народный депутат Украины, лидер «Фронту Змін» Арсений Яценюк отметил: «у нас существенное отличие между позицией оппозиции и позицией Партии регионов». Он заметил, что оппозиция настаивает на принятии нового социального пакета, «только не под выборы, под которые Янукович хочет раздать 50-100 гривен, а системные реформы социальных обязательств государства, которые бы предусматривали увеличение прожиточного минимума, заработных плат и перерасчет пенсий на 334 гривни, как это было предусмотрено законом, который отменило парламентское большинство в сентябре месяце».