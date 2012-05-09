Оппозиционеры советуются, продолжать ли блокаду парламента
Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко не исключает, что оппозиция на следующей пленарной неделе будет блокировать работу парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель Председателя ВР сказал в интервью журналистам, комментируя перспективы работы парламента.
В то же время он добавил, что пока идут консультации в оппозиции по поводу дальнейших действий в парламенте. Он отметил, что «политические репрессии и преследования остаются темой, которая будет актуальной в нашей деятельности».
Н.Томенко подчеркнул, что «если парламентское большинство пойдет на то, чтобы рассматривать предложенные нами вопросы, то парламент будет работать». «Если парламентское большинство считает, что оппозиции нет, то тогда с запасного выхода будет выходить кто-то из руководства парламента и будет руководить с пустующего кресла Рината Ахметова», - сказал Н.Томенко.
Он подчеркнул, что оппозиция готова к работе, в том случае, если все вопросы, которые она предлагает, будут рассматриваться. «Мы заинтересованы в работе парламента, но если наши вопросы не будут рассматриваться, то парламент не будет работать в цивилизованном режиме», - сказал Н.Томенко.
В свою очередь народный депутат Украины, лидер «Фронту Змін» Арсений Яценюк отметил: «у нас существенное отличие между позицией оппозиции и позицией Партии регионов». Он заметил, что оппозиция настаивает на принятии нового социального пакета, «только не под выборы, под которые Янукович хочет раздать 50-100 гривен, а системные реформы социальных обязательств государства, которые бы предусматривали увеличение прожиточного минимума, заработных плат и перерасчет пенсий на 334 гривни, как это было предусмотрено законом, который отменило парламентское большинство в сентябре месяце».