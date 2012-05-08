Яценюк: Перенос саммита - уже второй международный провал Януковича

Перенос Ялтинского саммита – международный провал Президента Украины Виктора Януковича, который угрожает государству изоляцией.

Об этом заявил народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін», бывший министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк в комментарии агентству УНИАН.

Он отметил, что перенос на неопределенное время 18-го саммита глав государств Центральной Европы в Ялте – “очередное фиаско украинской власти, которое больно бьет по международному имиджу Украины и европейских перспективах Украины”. По его словам, решение о переносе на неопределенный срок является фактически отменой Ялтинского саммита. Он напомнил, что это произошло после того, как большинство лидеров государств Центральной Европы отказалось от участия в нем.

«Вне сомнения, такое решение приняли в Администрации Президента. Это уже второй позорный провал президента Януковича в международной сфере – первый произошел осенью прошлого года, когда Евросоюз отказался парафировать Соглашение об ассоциации с Украиной. Это является свидетельством изоляции Украины», - отметил А.Яценюк. При этом он добавил, что «такого унижения от международного сообщества не испытывала еще ни одна украинская власть. И ответственность за это несет персонально президент Янукович». Он отметил, что хуже всего то, что нынешняя власть “вместе с собой затягивает страну и народ в международную изоляцию”.

А.Яценюк еще раз призвал еврочиновников «не бойкотировать Евро-2012, а бойкотировать президента Януковича». «Ведь украинцы достойны того, чтобы достойно встретить европейский чемпионат», - отметил он. Лидер партии “Фронт Змін” отметил, что «если Янукович думает, что его спасет Таможенный союз с Российской Федерацией, – он глубоко ошибается. Таможенный союз спасет только Россию, а не Януковича». «Янукович загоняет страну в полную изоляцию. Единственный путь предотвратить это - освободить всех политических узников и вернуть Украину на цивилизованный путь развития», - заявил А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня в МИД сообщили, что Украина переносит саммит в Ялте в связи с тем, что главы ряда европейских государств не смогут принять в нем участие.

До этого Президенты пяти европейских стран, в частности Румынии, Албании, Хорватии, Чехии и Черногории, прямо заявили об отказе от участия в саммите в связи с делом экс-премьер-министра Ю.Тимошенко. Президент Германии не заявлял этого прямо, но именно эта причина отказа вытекала из комментариев МИД Германии.

Кроме того, Президенты Болгарии, Латвии, Эстонии, Италии, Австрии и Словении отказались прибыть на саммит, официально сославшись на другие причины; при этом в некоторых случаях все же была выражена обеспокоенность в связи с делом Ю.Тимошенко.

Подтвердили свое участие в саммите Президенты Литвы, Польши, Словакии и Молдовы.

Несмотря на перенос ялтинского саммита, Президент Литвы Даля Грибаускайте планирует посетить Украину в ближайшие дни.