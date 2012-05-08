КПРФ и «Справедливая Россия» будут голосовать против Медведева

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службах партий по итогам консультаций с Д.Медведевым.Сегодня Государственная дума на внеочередном пленарном заседании, которое начнется в 14.00 по киевскому времени, рассмотрит кандидатуру Д.Медведева на пост председателя правительства Российской Федерации, предложенную накануне Президентом России Владимиром Путиным.

Так, вице-спикер Госдумы, секретарь президиума генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что депутаты приняли решение поддержать кандидатуру Д.Медведева на пост председателя правительства РФ.

«Решение было принято единогласно», - отметил С.Неверов.

В свою очередь руководитель фракции ЛДПР, председатель партии Владимир Жириновский сообщил, что депутаты фракции в полном составе поддержат кандидатуру Д.Медведева.

«Более опытного чиновника на эту должность трудно представить - еще сегодня утром Дмитрий Медведев был главой нашего государства. У нас нет сомнений по его кандидатуре», - сказал В.Жириновский.

В тоже время лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что фракция будет голосовать против кандидатуры Д.Медведева.

«Мы не можем поддержать Медведева, потому что он продолжит тот курс, который завел страну в тупик», - сказал Г.Зюганов.

Также лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал своих коллег голосовать против кандидатуры Д.Медведева.

Как сообщал УНИАН, из 450 мандатов «Единая Россия» имеет 238 мандатов, КПРФ – 92, «Справедливая Россия»- 64, ЛДПР – 56.