Кабмин одобрил новый законопроект о доступе к информации

Кабмин 7 мая одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Об информации» (в новой редакции) и Закона Украины «О доступе к публичной информации».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Как отмечается, проект закона разработан с целью приведения некоторых законодательных актов Украины в соответствие с законами Украины «Об информации» и «О доступе к публичной информации». Документом, в частности, предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях, Уголовный кодекс Украины, Гражданский кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и в 53 закона.

В Секретариате Кабмина отметили, что документ прошел широкое общественное обсуждение, в частности во время заседания круглых столов, общественных презентаций, на заседании коллегии и общественного совета Гостелерадио.

Законопроект, помимо остального, предусматривает ответственность за необнародование информации, неправомерное ограничение доступа к ней, незаконный отказ в принятии и рассмотрении обращения граждан. Также документом нормирован вопрос обнародования и предоставления информации правоохранительными структурами, в частности милицией, прокуратурой, государственными органами приватизации и т. п.

Законопроектом расширен и перечень случаев, когда журналисты не несут ответственности за обнародованные сведения, в том числе, если они являются дословным воссозданием публичных выступлений или сообщений субъектов властных полномочий, физических и юридических лиц.