В Ровно показали обвиненный в украинофобстве фильм

Как передает корреспондент УНИАН, из-за протестов представителей некоторых политических и общественных организаций, в канун показа фильма дирекция кинодворца «Эра» распространила пресс-релиз, в котором отмечалось, что фильм покажут, чтобы «в цивилизованной дискуссии, конструктивной критике после ознакомления с предметом этой критики изменить ситуацию, которую можно охарактеризовать крылатой фразой: «Не читал, но осуждаю!»

Чтобы попасть на просмотр фильма, журналистам нужно было предварительно пройти аккредитацию и показать на входе удостоверение работников СМИ. Общественный порядок обеспечивали милиционеры, включая бойцов спецподразделения «Беркут».

Перед входом в кинотеатр представители ВО «Свобода», ВО «Батькивщина», Украинской народной партии и партии «Собор» выставили небольшой пикет, лозунги которого призывали не допустить «российского киномусора в Украине», а жителей Ровно – не позволить проводить в городе «московские пропагандистские киноэксперименты».

В фойе кинодворца перед началом пресс-показа фильма состоялась дискуссия о цели показа фильма и его идейно-художественной ценности при участии представителей «Свободы», УНП и некоторых общественных организаций, которые добивались снятия «Матча» с проката, с генеральным директором сети «Мультиплекс» Анатолием Базильчуком и генеральным директором дистрибьюторской компании «Интерфильм» Дмитрием Кириенко. Гости из Киева отказались отменить пресс-показ фильма в Ровно и пригласили на его просмотр журналистов. Однако, как оказалось позже, журналисты в зале были в меньшинстве.

Во время дискуссии после просмотра картины А.Базильчук, в частности, согласился с тем, что в фильме «Матч» есть некоторые пропагандистские элементы, однако, по его мнению, в целом фильм правдивый, потому что рассказывает об истории его любимой футбольной команды – киевского «Динамо», вызывает патриотические чувства.

«Если бы мы преследовали лишь коммерческую цель, то добились бы демонстрации фильма, в том числе и с помощью милиции, поскольку это наше частное дело. Но понимаем, что везде есть своя специфика. И если этот фильм будет кого-то обижать, то мы этого не хотим», - отметил А.Базильчук.

По его словам, фильм «Матч» не будут показывать только в Ровно и Львове, в остальных украинских городах он будет демонстрироваться.

Большинство участников дискуссии сошлись на том, что фильм «Матч» не является правдивой историей киевского «Динамо», ведь нескольких футболистов этой команды немцы расстреляли не за проигранный матч, а за диверсии на хлебозаводе, где они работали. Кроме того, по мнению ораторов, в отдельных эпизодах фильма украинцы показаны исключительно с негативной стороны - как прислужники нацистов.

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Как сообщал УНИАН, ранее молодежные организации обратились к министру культуры Украины Михаилу Кулиняку с требованием запретить официальный показ российского фильма «Матч» на территории Украины.

27 апреля в Ровно представители политических и общественных организаций при поддержке заместителя городского головы Галины Кульчинской заблокировали показ художественного фильма «Матч», который должен был демонстрироваться в киноцентре «Эра» на протяжении семи дней.