Зурабов ждет от Путина дополнительного импульса в сторону Украины

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Михаил Зурабов считает, что вступление Владимира Путина на пост Президента России даст дополнительный импульс к развитию украинско-российских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Зурабов сказал сегодня в Российско-украинском культурном центре во время трансляции церемонии инаугурации В.Путина.

Посол отметил, что Украина остается для Российской Федерации ближайшим стратегическим партнером. По его словам, об этом должен напомнить тот факт, что в этом году будет 15-я годовщина с момента подписания Большого договора между РФ и Украиной.

«Мы полагаем, что избрание Владимира Владимировича Путина и его вступление в должность Президента Российской Федерации, безусловно, даст дополнительный импульс, толчок к развитию наших двухсторонних отношений», - сказал М.Зурабов.

Он сообщил, что одним из первых документов, которые подпишет В.Путин как Президент РФ, будет приглашение Президенту Украины Виктору Януковичу на неформальный саммит глав стран-участниц СНГ, который состоится 15 мая в Москве.

Также, по словам М.Зурабова, В.Путин поздравит В.Януковича с годовщиной Великой Победы.