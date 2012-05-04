В ЦИК заверяют, что нарезали округа по справедливости

Об этом А.Осадчук заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

"Читая выводы уважаемой организации общественной сети ОПОРА, которая в основе собственной деятельности ставит такую благородную цель, как обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов власти, хочется верить в объективность и порядочность людей, представляющих ее в публичной плоскости. Однако, ознакомившись с поспешными выводами относительно распределения избирательных округов Центральной избирательной комиссией, как невольно вспоминаются слова Стефана Цвейга, когда он оценивал личные качества одного из политических интриганов прошлого, руководствовавшегося таким принципом по отношению к своим оппонентам: сначала их надо ошеломить, и это будет надежнее, чем их убеждать", - сказал А.Осадчук.

По его мнению, наблюдатели ОПОРЫ в своем анализе не ссылаются на нормы закона, который регулирует эти вопросы, а также даже не пытаются привести какие-то собственные аргументы.

В качестве примера А.Осадчук приводит Полтавскую область. "Здесь, по мнению ОПОРЫ, можно было сохранить Лубненский район в целостном виде и включить всю его территорию в границы избирательного округа №148. На первый взгляд, все правильно, если сложить количество избирателей административно-территориальных единиц, куда входят город Лубны, Великобагачанский, Оржицкий, Семеновский и Хорольский район, то их будет 162,5 тысяч избирателей. Казалось бы, вопрос решен, а ЦИК выискивал какие-то другие мотивы, чтобы разделить район, то ли для кого-то, или для чего-то. Но когда посмотреть более скрупулезно, то картина не такая уж и простая", - добавил он.

А.Осадчук подчеркнул, что среднее количество избирателей в Полтавском регионе, приходящееся на один округ из восьми, составляет 151,1 тыс. избирателей. Следовательно, если в округе будет на десять тысяч избирателей больше, то их численность, соответственно, изменится в других округах в ту или другую сторону.

По его словам, в соседнем, 151 избирательном округе с центром в г. Лохвица, в районах, туда входящих (Гадяцкий, Гребенковский, Лохвицкий, Пирятинский, Чернухинский), проживает только 139 тыс. избирателей. "Сюда и были добавлены отдельные избирательные участки из Лубненского района. Ведь Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» устанавливает минимальную и максимальную границу относительно количества избирателей в одномандатных округах в пределах 12 процентов (часть 2 статьи 18) среднего их количества, определенного постановлением ЦИК на уровне 161140 избирателей", - объяснил член ЦИК.

"Несложные подсчеты дают возможность понять, что для полноценного, сформированного на принципах соблюдения требований закона избирательного округа необходимо добавлять по крайней мере две тысячи избирателей. Как видите, ничего личного, а только чистая арифметика, о которой почему-то забыли, случайно или нет, уважаемые исследователи", - подчеркнул А.Осадчук.

По его словам, аналогичная ситуация в избирательных округах №146 и №150. "Так, в 146-й можно было бы включить только г. Кременчуг, где 178,6 тысяч избирателей. Но что же тогда осталось бы в 150-м округе, куда входит г. Комсомольск, Глобинский и Кременчугский районы и где зарегистрированы только 120,8 тысяч? Следовательно, часть компактно размещенных избирательных участков Автозаводского района г. Кременчуга добавили к этому округу. В чем же ошибка? По-видимому, в тому, что сильно кому-то хочется, чтобы она была. Такая же ситуация и в некоторых других регионах", - сказал он.

"Так, может, оценки с претензионными названиями "анализ" необходимо ради объективности делать более глубоко, со знанием предмета, а не только опираясь на поверхностные суждения", - убежден член ЦИК.

Как сообщал УНИАН, наблюдатели Гражданской сети ОПОРА заявили о необоснованности распределения Центральной избирательной комиссией территориальных общин при образовании 52 из 225 избирательных округов на постоянной основе.

"То есть, ранее город или район полностью входили в состав округа, а теперь город разделен между несколькими, в округ зачислены жители сел ближних и поселков. Данная конфигурация является нетрадиционной для ряда общин и заведомо разбивает электоральные группы по признаку места проживания. Вторая категория – образование анклавов, территорий, которые принадлежат одному округу, но окружены общинами, находящимися в составе другого", - отметили наблюдатели ОПОРЫ.

Отдельное внимание ОПОРА обратила на округа, новые границы которых положительно или негативно будут влиять на кампании кандидатов, которые уже проводят агитационную деятельность. Так, 19 избирательных округов или 8,4% от общего количества образованы в конфигурации, которая будет помогать или мешать оптимальным результатам кампании кандидатов.

ОПОРА отмечает, что нарушений действующего законодательства во время образования избирательных округов не было зафиксировано, а количество избирателей в каждом находится в допустимых пределах отклонения. Впрочем, результаты "нарезки границ" не всегда имеют логику организации качественной избирательной кампании, а кое-где будут осложнять ее проведение.

Справка УНИАН. ЦИК на заседании 28 апреля определил границы одномандатных избирательных округов, созданных на постоянной основе.

9 апреля ЦИК утвердил количество одномандатных избирательных округов в регионах Украины.