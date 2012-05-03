Кличко с беспокойством читает последние новости о Тимошенко

Об этом говорится в заявлении В.Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

«Дорогая Юлия Владимировна, вместе с соратниками по партии «УДАР» мы с обеспокоенностью читаем последние новости об ухудшении Вашего состояния. Обращаемся к Вам с просьбой прекратить голодовку, потому что это уже становится опасным не только для Вашего здоровья, но и жизни», – подчеркивается в заявлении В.Кличко.

«Эти новости больно ранят вашу дочь, родных и коллег, в то время как ваши оппоненты продолжают демонстрировать жесткую позицию. Призываю Вас не дарить им приятных вестей о том, что Вы становитесь физически слабой», – отметил лидер «УДАРа».

Как отметил В.Кличко, «сейчас для оппозиции начинается важный этап, и необходимо будет приложить все силы для победы демократии и воплощения в жизнь необходимых изменений в стране. Ваша сила и энергия нужны Украине. Поэтому еще раз просим Вас отказаться от голодовки».

Как сообщалось, Ю.Тимошенко объявила голодовку 20 апреля в знак протеста против жестокого обращения и применения физической силы во время принудительной госпитализации в харьковскую больницу.