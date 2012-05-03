Источник в Кремле: Россия пыталась спасти Тимошенко от тюрьмы

Об этом сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в Кремле.

"Честно? Пытались (повлиять). В рамках независимой украинской судебной системы. Говорили, что в отношении нее ведутся неправомерные действия", - сказал он.

Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Тимошенко к семи годам тюрьмы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом Украины"и "Газпромом"в 2009 году. Судья признал, что Тимошенко, занимая пост премьера, выдала без одобрения правительства директивы на переговоры по газу в Москве, которые должным образом не были оформлены.

"Она имела все санкции от (тогдашнего президента Украины Виктора) Ющенко, и Ющенко говорил (президенту РФ Дмитрию) Медведеву, что премьер обладает всеми полномочиями для подписания контрактов. Ведь получается, что мы тоже заключили неправомочные контракты, а это неверно. Действия властей в отношении Тимошенко, которая, как мы считаем, в рамках своих полномочий подписала ясные для нас соглашения по ясному для нас вопросу, - конечно, это накладывает определенный отпечаток на отношения", - сказал собеседник агентства.

Президент Медведев называл судебный процесс над Тимошенко внутренним делом Украины, но отмечал, что у украинского правосудия не должно быть антироссийского подтекста.

Премьер-министр России Владимир Путин заявлял, что не понимает, почему экс-премьер Украины Тимошенко была признана виновной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл дело Тимошенко политизированным, а приговор суда за законно действующий контракт по газу - неприемлемым. В заявлении МИД РФ также отмечалось, что в Москве усматривают антироссийский подтекст в деле Тимошенко.