Настоятель Владимирского собора просит Тимошенко не рисковать жизнью

«С грустью и тревогой узнал о том, в каких условиях Вы находитесь в Качановской колонии и об объявлении голодовки в знак протеста против физического и морального издевательства над Вами. Меня тревожит то, что Ваше голодание длится уже больше десяти дней, а соответствующие органы не реагируют на это. Знаю, что состояние Вашего здоровья требует специального лечения и надлежащих условий. Поэтому обращаюсь к Вам, как пастырь и исповедник, с просьбой прекратить голодовку и найти другие способы протеста», - говорится в заявлении протоиерея, переданном УНИАН.

«Жизнь и здоровье каждого человека является даром Божьим, который необходимо беречь. Помните, что для миллионов украинцев Вы являетесь не только выдающимся политиком, мужественной женщиной, настоящим патриотом Украины, но и личностью, с которой они связывают надежду на лучшую жизнь. Поэтому призываю Вас - не рискуйте своей жизнью», - отметил Б.Табачек.

Он заверил Ю.Тимошенко: «Я лично, а также духовенство и прихожане Свято-Владимирского патриаршего собора Киева, постоянно молимся за Вас и Ваше здоровье, за Вашу семью».