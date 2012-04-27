Евроиздание извинилось за неправильную цитату Хорошковского

Интернет-издание EurActiv извинилось за неправильную цитату первого вице-премьер-министра Украины Валерия Хорошковского относительно возможности освобождения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в своем материале, написанном по итогам встречи украинского высокопоставленного лица с иностранными журналистами, аккредитованными в Брюсселе.

Обновленную версию статьи и извинения можно найти по ссылке.

“На вопрос, может ли изменение законодательства решить проблему Ю.Тимошенко, он сказал, что, как юрист, он против адаптации законодательства для удовлетворения одного лица. “Но я уверен, что когда эта проблема станет главным препятствием нашей стратегии движения в Европейский Союз, большинство в парламенте сможет одобрить чрезвычайные решения в этом плане”, - добавил он (В.Хорошковский – УНИАН), - пишет издание.

“На вопрос EurActiv, означает ли это, что если ЕС подпишет Соглашение об ассоциации, власть в Киеве освободит Ю.Тимошенко, он сказал, что не может добавить ничего к тому, что было сказано”, - отмечается в публикации.

В своем извинении EurActiv отмечает, что В.Хорошковский не говорил о том, что Украина освободит Ю.Тимошенко, если ЕС подпишет Соглашение об ассоциации, о чем было написано в предыдущей версии материала.

Вместе с тем, в новой версии публикации сохранился текст о возможности изменения внешнеполитического курса Украины.

Согласно материалу, В.Хорошковский пытался изменить тему дискуссии, однако большинство журналистов продолжало задавать вопрос относительно сообщений об избиении Ю.Тимошенко в колонии.

Издание отмечает, что Посол Украины при ЕС Константин Елисеев попробовал подчеркнуть геополитические преимущества для ЕС в интеграции Украины, среди которых – размер страны, динамизм ее населения и экономики. В ответ журналисты отметили, что Турция выдвигает такие же аргументы, однако так и не смогла продвинуться в вопросе приобретения членства в ЕС.

“В.Хорошковский вмешался, заявив, что в таких обстоятельствах Турция сказала, что будет тогда искать чего-то другого. На вопрос EurActiv, означает ли это, что Украина будет искать сближения с Россией, если не будет успеха с ЕС, он кивнул утвердительно. На повторный вопрос, он повторил тот же “язык жестов”. На вопрос в третий раз, он сказал “Нет” и улыбнулся”, - пишет EurActiv.