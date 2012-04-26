В ПР не исключают, что в субботу состоится внеочередное заседание ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

А.Ефремов убежден, что сегодня уже точно не будет работы и дальнейшие действия большинства будут зависеть от того, состоится ли завтра пленарное заседание.

В то же время он сообщил, что отменено завтрашнее заслушивание в ВР информации вице-премьер-министра Сергея Тигипко относительно социальных инициатив Президента. «Точно не будет завтра заслушиваться Тигипко», - сказал лидер фракции Партии регионов.

На вопрос, может ли состояться внеочередное заседание в субботу, 28 апреля, А.Ефремов ответил: «Возможно, и будет необходимость провести что-то. Это, смотря, как мы примем решение. Завтрашний день покажет».

По состоянию на 17.00 представители парламентского большинства покинули сессионный зал ВР. Оппозиция остается на своих рабочих местах.