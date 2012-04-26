Тюремщики говорят, что Тимошенко отказалась показать синяки судмедэксперту

По информации пресс-службы ГПтС, сегодня, 26 апреля, в Качановскую исправительную колонию прибыла руководитель отдела судебно-медицинских экспертиз Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз для проведения осмотра Ю.Тимошенко на предмет наличия или отсутствия у нее телесных повреждений.

Однако Ю.Тимошенко отказалась от осмотра экспертом. Об этом судмедекэспертом и врачами Качановской исправительной колонии был составлен соответствующий акт, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзализницы» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Ю.Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка, и около 13.00 22 апреля ее перевезли из больницы в Качановскую колонию.

24 апреля защитник Сергей Власенко после посещения экс-премьер-министра в колонии заявил об избиении его подзащитной в исправительном заведении 20 апреля.

Руководство Качановской колонии, прокуратура и ГПтС опровергли это заявление.

В то же время Омбудсмен Нина Карпачева заявила, что ее представитель во время осмотра Ю.Тимошенко обнаружил на ее теле кровоподтеки на предплечье, участке локтевого сустава правой руки, а также значительного размера кровоподтек в правой паховой области живота.

Н.Карпачева назвала действия работников Качановской колонии в отношении Ю.Тимошенко истязаниями. Она также требует от генерального прокурора Виктора Пшонки возбудить уголовное дело и отстранить от исполнения должностных обязанностей всех причастных к факту грубого обращения с Ю.Тимошенко.