Правительственный уполномоченный по делам Евросуда отрицает избиение Тимошенко

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на заявление Правительственного уполномоченного.

В подтверждение своего мнения Н.Кульчицкий приводит некоторые аргументы. В частности, по прибытию в больницу «Укрзализныци» 20 апреля Ю.Тимошенко не заявляла никаких жалоб относительно утверждаемого избиения работниками колонии и не позволила себя осмотреть врачам этого заведения, как и отказалась проходить лечение.

Также по возвращению в Качанивскую колонию 22 апреля Ю.Тимошенко не заявляла никаких жалоб относительно утверждаемого избиения работниками колонии и не выразила медработникам никаких жалоб относительно наличия телесных повреждений.

Правительственный уполномоченный напоминает, что впервые Ю.Тимошенко заявила об утверждаемом избиении 23 апреля, однако 24 апреля она отказалась от осмотра судебно-медицинского эксперта, который должен был установить наличие у нее телесных повреждений, их характер, механизм и сроки их образования.

По состоянию на сегодня существуют жалобы на утверждаемое истязание, доказательством которого является якобы наличие кровоподтеков на теле Ю.Тимошенко, которые видели лишь три человека: ее дочь Евгения Тимошенко, ее защитник Андрей Кожемякин и представитель омбудсмена Нины Карпачевой.

Н.Кульчицкий напоминает, что Н.Карпачева говорит о нарушении статьи 3 Европейской конвенции в ее наиболее жестоком проявлении – истязании. Однако, по его мнению, на сегодня отсутствуют любые основания говорить о применении силы к Ю.Тимошенко.

Правительственный уполномоченный объясняет, что Н.Карпачева не вспоминает о наличии стандарта доказательства фактов истязания «вне разумного сомнения». «Если применить этот стандарт к фактам этого дела, то приходится констатировать следующее: госпожа Тимошенко отказывалась лечиться в больнице «Укрзализныци» до получения выводов немецких врачей. 20 апреля такие выводы были озвучены госпоже Тимошенко. В соответствии с этими выводами, больница полностью соответствует стандартам лечения, необходимого для этой больной, а, следовательно, и врачи соответствуют по своим профессиональным качествам необходимому стандарту. Однако даже этим врачам, которые являются гражданскими, в отличие от тюремных, которым отказывала в осмотре госпожа Тимошенко, она ни одного слова не сказала о якобы примененном к ней насилии», – говорится в заявлении Н.Кульчицкого.

Кроме того, он утверждает, что для возбуждения уголовного дела необходим вывод судебно-медицинского эксперта о наличии телесных повреждений. «Какой вывод должен сделать судебно-медицинский эксперт, если лицо заявляет об избиении, но не дает себя осмотреть? Кстати, судебно-медицинский эксперт также не был тюремным медиком, относительно которого можно было бы говорить о заангажированности и необходимости подчиняться приказам руководства», – заявляет Правительственный уполномоченный.

Соответственно, по его словам, если вернуться к стандарту Европейского суда «вне разумного сомнения», нужно попросить Ю.Тимошенко предоставить возможность эксперту, по крайней мере, осмотреть ее и установить, как сам факт нанесения телесных повреждений, так и их тяжесть, которая позволит провести эффективное расследование данного случая.