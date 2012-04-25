Председатель фракции БЮТ в Киевраде голодает в поддержку Тимошенко

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете.

«Я возмущена нечеловеческим отношением к Ю.Тимошенко. Она в таких тяжелых условиях находит силы голодать, поэтому я не могу не поддержать нашего лидера в ее борьбе за справедливость и демократические ценности», - заявила Т.Мелихова.

Лидер фракции избрала для себя основным местом пребывания во время голодовки палаточный городок на Крещатике напротив Печерского районного суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 апреля, депутат Киевсовета Александр Бригинец объявил голодовку в поддержку экс-премьер-министра Ю.Тимошенко. Он заявил: «Хамское отношение к лидеру оппозиции, к женщине, к незаконно заключенной не может не возмущать. Юлия Владимировна нашла, как выразить свой протест: она еще 20 апреля объявила голодовку. Это мужественный поступок героической женщины. Я, как гражданин, как украинец, не могу не поддержать мощнейшего оппонента нынешней власти».

Утром, 25 апреля, лидер львовской областной партийной организации «Батькивщины» Роман Илык и другие члены партии начали голодовку в знак солидарности с экс-премьером Ю.Тимошенко.

Об этом они объявили на брифинге возле памятника Тарасу Шевченко во Львове, где установлены палатки участников акции протеста.

В целом возле памятника Т.Шевченко в центре Львова установлены 5 палаток.