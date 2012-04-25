Ефремов называет «избиение Тимошенко» очередной провокацией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил в интервью журналистам.

Он подчеркнул, что сегодняшние действия фракции «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС вокруг эк-премьера Юлии Тимошенко свидетельствует о том, что все это было заготовлено заранее.

«Оказывается, есть письмо, написано на 6 листах (речь идет о письме Ю.Тимошенко – УНИАН), заранее подготовлены плакаты, которые висят в зале, оказывается, что заранее подготовлены уже выступления и заявления, и оказывается, что сегодня открывается очередная сессия ПАСЕ».

Он подчеркнул, что все это свидетельствует о том, что «под открытие очередной сессии ПАСЕ сделана очередная провокация».

А.Ефремов подчеркнул, что большинство готово пригласить специалистов из Германии, чтобы они осмотрели Ю.Тимошенко по поводу якобы нанесения ей физических увечий.

По его словам, оппозиция с этим не соглашается, и из этого становится понятно, что «цель стоит – не решить вопрос, а цель стоит, пошуметь вокруг этого вопроса».