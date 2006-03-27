«Помаранчевая коалиция» получит ... мест в новом парламенте

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что коалиция «помаранчевых» сил, которую создадут Блок Юлии Тимошенко, блок "Наша Украина" и Социалистическая партия Украины, будет иметь большинство - 257 мест - в новом парламенте.

Как сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала в интервью телеканалу "Интер", ссылаясь на данные экзит-пола.

Однако, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, "данные экзит-пола - это еще не окончательный результат, и мы рассчитываем, что окончательный результат нашего Блока будет значительно позитивнее». Но уже сегодня абсолютно очевидно, что на три политические силы имеем большинство, сказала она. «Мы подсчитали - это 257 голосов в парламенте. И сегодня мы имеем абсолютно все возможности создавать коалицию", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я хочу, чтобы все политики сейчас прекратили суету. Мы победили, мы абсолютно четко имеем сегодня большинство в новом парламенте. Вокруг Блока, который возглавляю я, будет создана коалиция. Мы являемся инициаторами создания такой коалиции. И сейчас от разговоров надо переходить к непосредственным делам, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что БЮТ договорился с СПУ и блоком "Наша Украина", что в понедельник, 27 марта, начиная с 11-ти часов, «мы формируем коалиционное соглашение окончательно, будем его подписывать и формировать правительство... Я думаю, что мы должны людей, отдавших голоса нашей общей коалиции, порадовать нашими динамичными решениями".