Исключительный случай: в Верховную Раду приехал Иванющенко

Как передает корреспондент УНИАН, за кабинками для голосования стоят представители фракций большинства и отмечают в списках тех депутатов, которые проголосовали.

На голосование явился даже народный депутат Украины Юрий Иванющенко из фракции Партии регионов, который приходит в парламент в исключительных случаях.

После того как Ю.Иванющенко проголосовал, журналисты пытались задать ему вопрос, но он сразу оставил помещение ВР.