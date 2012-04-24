Исключительный случай: в Верховную Раду приехал Иванющенко
12:29, 24 апреля 2012Политика
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В парламенте продолжается голосование за назначение Валерии Лутковской на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Юрий Иванющенко приезжает в ВР в исключительных случаях
Как передает корреспондент УНИАН, за кабинками для голосования стоят представители фракций большинства и отмечают в списках тех депутатов, которые проголосовали.
На голосование явился даже народный депутат Украины Юрий Иванющенко из фракции Партии регионов, который приходит в парламент в исключительных случаях.
После того как Ю.Иванющенко проголосовал, журналисты пытались задать ему вопрос, но он сразу оставил помещение ВР.
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