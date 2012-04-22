Наливайченко не хочет, чтобы символом Украины был автозак

Председатель политсовета «Нашей Украины», экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко считает недопустимой ситуацию, когда национальным архивом руководит представитель Коммунистической партии Украины.

Об этом он заявил в прямом эфире программы «Шустер Live» на Первом Национальном, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

«Советская власть хотела, чтобы о ее преступлениях никто не узнал, а архивы были уничтожены. И недопустимо, что сегодня украинскими архивами руководит представитель той же Коммунистической партии, которая совершала преступления на нашей земле, которая ответственна за геноцид украинцев в 32-33 годах, за расстрелы и массовое уничтожение людей», - сказал В.Наливайченко.

«Мы понимали в 2009 году, почему важно обнародовать документы и открыть архивы. Ведь это не просто открытие архивов, это недопущение в будущем для наших детей повторения этих преступлений. И потомки жертв тоталитарного режима должны иметь возможность сейчас получить информацию о своих родных, их фотокарточки, информацию о месте гибели невинных людей, замордованных карательными органами СССР», - сказал экс-председатель СБУ.

«Я не хочу, чтобы автозак был символом нашего государства. Я хочу, чтобы символом нашего государства был свободный человек», - подчеркнул В.Наливайченко.

Как сообщалось, председателем Государственной архивной службы Украины является Ольга Гинзбург. Кабинет министров Украины своим постановлением от 7 сентября 2006 года назначил ее председателем Государственного комитета архивов Украины. 10 апреля 2008 года она была освобождена от этой должности решением правительства, а 23 января 2009 года на основании решения суда была восстановлена в должности. В 2012 Президент Украины Виктор Янукович переназначил О.Гинзбург председателем Государственной архивной службы Украины в связи с изменением названия учреждения.

О.Гинзбург - депутат 3-го и 4-го созывов Верховной Рады от Коммунистической партии Украины.