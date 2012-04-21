Немецкие врачи считают, что лечение Тимошенко в Харькове не будет успешным

В частности, отчеты председателя правления немецкой клиники «Шарите», доктора наук в области неврологии, профессора Карла Макса Айнхойпля и директора Центра мышечно-скелетной хирургии, доктора наук в области травматологии, профессора Норберта Хааса размещены на сайте «Батькивщины».

«Украинские власти приложили большие усилия, чтобы создать для госпожи Тимошенко как можно лучшие условия для ее лечения и реабилитации в больнице «Укрзализницы». Однако, учитывая особые проблемы госпожи Тимошенко, а также на ее особую личную историю болезни, не представляется вероятным, что терапия там будет успешной», - подчеркивается в отчете К.М.Айнхойпля.

По словам К.М.Айнхойпля, в больнице присутствуют не все профессиональные дисциплины, которые нужны в контексте комплексной реабилитации хронических болевых синдромов и осложнений.

«Учитывая историю болезни госпожи Тимошенко, существует экстренная необходимость в психосоматическом лечении. Кроме того, это, в принципе, очень желательно при хронических болевых синдромах. Также и отделения с этой специализацией мы не смогли найти», - говорится в отчете.

«Наши вопросы относительно последующих концепций для специального лечения пациентов с заболеваниями (удален диагноз), в частности, при хронизации процессу, особого успеха не принесли», - отмечается также в отчете.

Кроме того, по словам К.М.Айнхойпля, психосоматический уровень лечения, который имеет центральное значение именно при хронических болевых состояниях, немецким врачам не был представлен.

«Учитывая вышеупомянутые обстоятельства, представляется крайне невероятным, что в больнице в Харькове можно будет создать необходимое при лечении хронических болей доверие между пациенткой и терапевтами, - констатирует К.М.Айнхойпль. - Даже если с точки зрения немецких экспертов нет никаких оснований сомневаться в этических качествах украинских врачей из железнодорожной больницы или врачей из международной комиссии, недоверие, которое накопилось на основе личного опыта госпожи Тимошенко, представляет собой почти непреодолимое препятствие для доверительных отношений "врач - пациент". А без этого не стоит ожидать успешного преодоления всего комплекса проявлений болезни...».

В свою очередь Н.Хаас в своем отчете отмечает, что во время визита не было представлено оборудование для других техник разгрузочной лечебной физкультуры на нейрофизиологической основе в комбинации с высокоспециализированными, также и инвазивными, болетерапевтическими мероприятиями.

«В какой мере в Харькове есть в наличии действительно квалифицированный, опытный персонал, способный реализовать описанную выше схему лечения, в рамках короткого визита невозможно выяснить. Более обстоятельную оценку можно было бы сделать только с участием соответствующих специалистов по различным профессиональным группам в рамках общего лечения на протяжении по меньшей мере 2-3-х недель», - говорится в отчете Н.Хааса.

В пресс-службе «Батькивщины» подчеркнули, что заключения немецких врачей опубликованы, чтобы предотвратить инсинуации и спекуляции, которые уже начались со стороны власти по поводу заключений немецких врачей, и с личного разрешения Юлии Тимошенко.