Улучшится ли ситуация в Украине после досрочных выборов (опрос)

По данным опроса, проведенного украинским представительством Международного фонда Transition Democracyfund, большинство избирателей не верят в честность и прозрачность досрочных выборов в Верховную Раду Украины. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве представитель миссии TDF в Украине Константин КОРЖ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, согласно результатам опроса, 71% респондентов сомневаются, что во время подсчета голосов не будут использованы элементы фальсификации.

По информации К.КОРЖА, почти каждый пятый из опрошенных (23%) считает, что волеизъявление избирателей будет полностью искажено фальсификациями, 48% отмечают, что элементы фальсификации будут иметь место лишь частично, и только 17% респондентов считают, что фальсификации при подсчете голосов не будет.

По словам К.КОРЖА, оптимистично настроенных избирателей, которые верят в честные и прозрачные выборы, больше среди сторонников Партии регионов и Блока «Наша Украина-Народная самооборона», в то время, как наиболее пессимистические позиции в этом вопросе занимают избиратели КПУ, СПУ и БЮТ.

Вместе с тем, отвечая на вопрос «Как вы считаете, улучшится ли ситуация в стране после досрочных парламентских выборов», 29% опрошенных сказали, что прогнозируют ухудшение, 24% - надеются на улучшение ситуации, и затруднились дать ответ на вопрос однозначно 46,4% респондентов.

Исследования проводились с 3 по 5 сентября 2007 года методом уличного опроса в областных центрах, райцентрах и малых городах Украины.

В опросе приняли участие 3600 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,1%.