Около сотни львовских активистов выехали в Харьков поддерживать Тимошенко

Активисты едут, чтобы 19 апреля принять участие в акциях в поддержку экс-премьер-министра Юлии Тимошенко возле суда.

Об этом сообщил УНИАН председатель ЛОО ВО „Батькивщина” Роман Илик, который возглавляет группу львовян.

„Едем в Харьков на железнодорожном транспорте, одном автобусе и частных автомобилях. Завтра в 10.00 мы собираемся возле Апелляционного суда на площади Руднева, а затем пешим ходом пройдем до Качановской колонии”, - сообщил Р.Илик.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля начнется предварительное заседание Киевского районного суда Харькова по делу ЕЭСУ в отношении Ю.Тимошенко.

«Батькивщина» подала заявку на проведение завтра в Харькове акций в поддержку Ю.Тимошенко с участием 10 тыс. чел.

Вместе с тем власти Харькова будут просить суд запретить ВО «Батькивщина» проводить массовые мероприятия 19 апреля.

Заместитель городского председателя Игорь Терехов отметил, что «заявленные акции полностью блокируют нормальную жизнь Харькова, поскольку задевают основные магистрали города: харьковчане не смогут добраться на работу и вернуться домой».