К Азарову съезжаются таксисты со всего Киева

Как передает корреспондент УНИАН, машины участников акции маркированы желто-голубыми флагами.

Акция начнется в 11 часов. Участники акции не планируют перекрывать движение транспорта, а будут курсировать вокруг правительственного квартала, ограниченного улицами Крещатик, Грушевского, Институтской.

Как сообщили УНИАН организаторы акции, сотрудники ГАИ не препятствуют их движению, однако «прерывают колонну, разбивая ее на небольшие группы». Организаторами акции выступают общественные организации «Такси столицы», «Спільна Справа», «Киевский бизнес-клуб», «Громадський опір».