Датский Хельсинский комитет считает суд над Иващенко нечестным

Датский Хельсинский комитет считает, что приговор бывшему временно исполняющему обязанности министра обороны Валерию Иващенко не стал результатом честного судебного процесса в судебной системе, которая уважала бы верховенство права и базовые принципы прав человека.

Об этом говорится в пресс-релизе Комитета, текст которого передан УНИАН.

В частности, отмечается, что Датский Хельсинский комитет внимательно следил за делом В.Иващенко с начала 2011 года.

При этом, Комитет обратил внимание на то, что действия и решения, за которые осужден В.Иващенко, в других странах рассматривались бы как нормальная политическая деятельность, которая потенциально может привести к политической, а не уголовной ответственности.

В пресс-релизе также обращается внимание на то, что статьи 364 и 365 Уголовного кодекса Украины, которые инкриминировались В.Иващенко, остались еще с советских времен, когда злоупотребление властью имело совсем другое значение, чем сейчас.

Датский Хельсинский комитет обратил также внимание на молодой возраст всех трех судей, которые судили В.Иващенко.

“Одна судья (Оксана Царевич) даже еще не была назначена постоянным судьей”, - говорится в пресс-релизе.

В пресс-релизе также отмечается, что В.Иващенко провел в заключении 19 месяцев, при этом не было установлено никаких временных ограничений на предварительное содержание в заключении, а также судом не было предоставлено надлежащих оснований для такого длительного содержания.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2012 г. Печерский районный суд Киева осудил В.Иващенко к 5 годам заключения.

В.Иващенко также лишен второго ранга государственного служащего и права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в учреждениях, предприятиях всех форм собственности в течение трех лет.