Янукович зазывает в Украину иорданский бизнес

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на украино-иорданском бизнес-форуме в Аммане.

В.Янукович заметил, что объем взаимных инвестиций между двумя странами едва превышает 3 млн долларов.

В то же время, сказал он, есть позитивные примеры двустороннего экономического взаимодействия, которые необходимо использовать. В частности, на иорданском рынке эффективно работают «Метинвест», Мариупольский меткомбинат, «Азовсталь», «Нибулон» и др.

По словам В.Януковича, сегодня иорданские компании имеют возможность работать на украинском рынке.

Он подчеркнул, что в Украине существенно усовершенствовано законодательство в сфере стимулирования иностранных инвестиций и кредитования, созданы условия для подготовки и реализации инвестиционных проектов.

Как напомнил Президент, по состоянию на 1 января 2012 года общий объем прямых инвестиций в экономику Украины составлял около 50 млрд долларов.

По его словам, правительством одобрена программа развития инвестиционной и инновационной деятельности в Украине, которая формирует мероприятия перехода к инновационной модели развития экономики до 2015 года.

Он подчеркнул, что сегодня Украина активно работает над уменьшением вмешательства государства в хозяйственную деятельность.

Также В.Янукович напомнил, что иностранные инвестиции в Украине не подлежат национализации. «В случае прекращения инвестиционной деятельности иностранному инвестору гарантируется возвращение его инвестиций в натуральной форме или в валюте инвестирования без уплаты пошлины», - сказал Президент.