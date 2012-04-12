Тюремные врачи отрицают, что Луценко в СИЗО инфицировали гепатитом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Дело в том, что Юрию Витальевичу Луценко никто никогда кровь не переливал, поэтому в отсутствии факта его заразить было невозможно», - сказал Е.Поляков.

Он сообщил, что Ю.Луценко проходил очень длительное и детальное обследование «для того, чтобы не было вот таких спекуляций».

При этом Е.Поляков подтвердил, что Ю.Луценко действительно сдавал кровь на маркере. «Для того чтобы не углубляться в медицину, там все негативное, кроме одного вируса – TTV-вируса», - сказал Е.Поляков, объяснив, что этот вирус присутствует у 75% населения, «ни о чем не говорит и не вызывает никогда никаких заболеваний».

В то же время, Е.Поляков отметил, что результаты всех анализов предоставлялись Ю.Луценко и он лично расписывался в их получении.

По словам Е.Полякова, Ю.Луценко неоднократно осматривали и работники медицинской части СИЗО, и независимые врачи. «Диагноз «гепатит» никогда не устанавливался. Поэтому, вы меня простите, это неправда», - сказал Е.Поляков.