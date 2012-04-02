Председатель Тернопольского облсовета подозревает, что госказна пуста

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции он заметил, что в прошлую пятницу, 30 марта, зарплату получила лишь часть бюджетников.

«Не всем были выплачены деньги, потому что казначейство не проплатило. Сегодня же областное казначейское управление взяло кредит на 47 млн. грн., и с сегодняшнего дня пошли проплаты на зарплаты. С завтрашнего дня покроют незащищенные статьи. Но настораживает: если взяли кредит, значит, неурядицы с наполнением государственного бюджета», – сказал А.Кайда.

Он добавил, что получил жалобу от работников детского дошкольного учебного заведения в Бережанах «Золотой ключик», поскольку с 1 апреля там начали сокращать ставки воспитателей.

«Это все последствия так называемой оптимизации в той или иной бюджетной сфере. Под красивым словом «оптимизация» кроется сокращение должностей или вообще закрытие заведений. А почему? Потому что денег нет, казна пуста. И это первая ласточка «социальных инициатив». Так мы с ними государство до банкротства доведем», – считает А.Кайда.

По его словам, области по защищенным статьям, в частности на выплату зарплат работникам бюджетной сферы, в этом году не хватает 407 млн. грн.