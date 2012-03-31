5 подозреваемых в изнасиловании девушки освобождены из-под стражи

Как сообщили УНИАН в пресс-группе прокуратуры Черкасской области, 29 марта гражданка Г. обратилась с устным заявлением в органы следствия о том, что факта изнасилования не было, и она оговорила 5 парней.

Это же она подтвердила и на дополнительном допросе с применением видеозаписи. Девушка сообщила, что никакого изнасилования не было, она оговорила и сделала это преднамеренно из-за того, что была в ссоре со своим парнем, сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в соответствии с заключением предварительного осмотра судебно-медицинского эксперта, на ее теле не обнаружены признаки насилия. Также следователями, на основе показаний свидетелей, была установлена полная хронология дня, проведенного гражданкой Г. в период с 20 по 21 марта 2012 года. В связи с вышеизложенным и ее повторным заявлением проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Сегодня задержанные парни были освобождены из изолятора временного содержания Уманского городского отдела милиции.

Кроме того, 30 марта закончился срок задержания 3 подозреваемых, а также 10-дневный срок, во время которого 2 арестованным должно был быть предъявлено обвинение.

На данный момент досудебное следствие по делу продолжается, принимаются меры для завершения назначенных по делу экспертиз, выяснения всех обстоятельств произошедшего и истины по делу, с учетом которых будет принято законное решение.

Как сообщал УНИАН, пятеро молодых мужчин, угрожая 19-летней уманчанке физической расправой, вступили с ней в половую связь против ее воли. 20 марта уманским отделом милиции по факту изнасилования 19-летней жительницы города Умани было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 УКУ (Изнасилование, совершенное группой лиц). Милиция задержала всех пятерых.