На Банковой скандируют: «Юле волю!» и «Банду геть!»

Около 500 граждан проводят пикет возле Администрации Президента Украины с требованием прекратить пытки над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко и обеспечить ей надлежащее лечение в соответствии с решением Европейского суда по правам человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», участники акции держат государственные флаги, карикатуры на Президента Виктора Януковича и скандируют: «Юле волю!» и «Банду геть!».

«В ходе акции также проходит театрализованное представление «Изгнание Януковича». Посреди улицы Банковой установлены декорации, изображающие резиденцию «Межигорье», откуда участники действа выгнали человека в маске Президента. После этого в небо выпустили голубей, которые символизировали освобождение Украины и Юлии Тимошенко», - говорится в сообщении.

В пикете также принимают участие народные депутаты – члены фракции «БЮТ-Батьківщина».

На прилегающих улицах находятся несколько автобусов с бойцами «Беркута».