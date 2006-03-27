Тимошенко не собирается монтировать в трубу какую-то компанию

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает недопустимым существование компаний-посредников при поставках в Украину российского и туркменского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам.

«Я не считаю, что между Украиной и Россией, Украиной и Туркменистаном нужен посредник. Нас соединяет одна надежная труба, и я не думаю, что нам нужно монтировать в нее какую-либо компанию, как бы она не называлась, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. – Я считаю, что мы приложим все усилия, чтобы перейти к прямым контрактам (контрактам на поставку российского и туркменского газа в Украину – УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, 4 января 2006 года «Нафтогаз Украины», «Газпром» и «РосУкрЭнерго» подписали соглашение о поставках газа в Украину. Появление «РосУкрЭнерго» как поставщика газа в Украину вызвало множество нареканий в украинском политикуме из-за обвинений в непрозрачности деятельности этой компании, которые звучат в ее адрес.