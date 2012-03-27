Янукович в Сеуле рассказал, как Украина противодействует ядерному терроризму

Обеспечения физической защиты ядерных установок, ядерных и других радиоактивных материалов, а также связанной с ними инфраструктуры, является ключевой задачей Украины в сфере противодействия ядерному терроризму.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, глава Украинского государства Виктор Янукович сказал во время Сеульского саммита по вопросам ядерной безопасности.

«Оценка угроз распространения ядерного терроризма в Украине свидетельствует о низком уровне такой опасности для нашего государства в обычных условиях», - отметил глава государства.

В то же время, по словам Президента, на протяжении последних двух лет в контексте подготовки к финальной части Евро-2012 Украина прилагает значительные усилия с целью предупреждения террористических проявлений.

«Наша страна перестраивает систему радиационного контроля на границе и развивает при международной поддержке собственные научно-технические возможности в сфере ядерной криминалистической экспертизы - важнейшей составляющей ядерной безопасности, которая позволяет определить источник поступления изъятого ядерного материала», - сказал В.Янукович.