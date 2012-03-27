Литвин призвал СНГ забыть о «дипломатии разведенных супругов»

О политике давления и шантажа в рамках Содружества Независимых Государств следует забыть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин во время выступления на торжественном заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, посвященном 20-летию этой организации.

По его словам, нужно «расстаться с остатками психологии потребительской «дипломатии разведенных супругов» времен 90 годов». Он подчеркнул, что сотрудничество должно строиться «на принципах абсолютно равного партнерства».

В.Литвин подчеркнул, что в СНГ «все еще недостает видения полной картины глобального мира и глобальных вызовов и рисков, а также потенциального места Содружества в системе мировой политики, экономики, в архитектуре безопасности следующих десятилетий». В то же время он добавил, что «следует воздерживаться от излишнего реформаторского рвения, поскольку радикальные перемены нередко приводят к параличу деятельности многих организаций». «Поэтапная эволюция и совершенствование СНГ будет более эффективна», - подчеркнул В.Литвин.

Среди приоритетов Украины в СНГ В.Литвин назвал, в частности, завершение формирования и функционирования режима свободной торговли в соответствии с нормами и правилами ВТО, а также активизация партнерства между странами СНГ в энергетических проектах, создание сети межгосударственных транспортных коридоров, проведение согласованной агропромышленной политики.