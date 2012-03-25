Тягнибок: Власти готовятся терроризировать всех кандидатов от оппозиции

Председатель ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК заявляет, что власти начали против неподконтрольного ей бизнеса спецоперацию террора, шантажа и запугивания под названием «Спутник».

На этом он акцентировал во время пресс-конференции в Луцке в воскресенье, сообщает пресс-служба партии.

«По нашей информации, власти запустили специальную операцию террора против бизнеса, который симпатизирует националистам. Эта операция называется «Спутник», - сказал О.ТЯГНИБОК.

«Абсолютно все представители бизнеса, которые являются членами или симпатиками ВО «Свобода», испытывают самые жесткие репрессии. Всех их сейчас проверяют налоговики, пожарники, санэпидемстанция, СБУ, прокуратура», – заявил лидер ВО «Свобода».

По его словам, на список взяты абсолютно все коммерческие структуры, благотворительные фонды, даже общественные организации.

«Если к этим структурам хоть минимально причастны любые представители оппозиции, в частности ВО «Свобода», эти структуры сейчас же внепланово проверяют, устраивают провокации, выписывают фантастические штрафы», - отметил О.ТЯГНИБОК.

Он сообщил, что «власти готовятся терроризировать всех кандидатов от оппозиции по мажоритарным округам, в том числе через контролируемые СМИ».