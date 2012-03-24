Милиционеры сами «слили» видео допроса насильника Оксаны Макар в интернет

Съемки допроса основного подозреваемого в деле Оксаны МАКАР попали в Интернет законно. Об этом заявил начальник УМВД Украины в Николаевской области Валентин ПАРСЕНЮК в ходе 9-й сессии Николаевского областного совета 23 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ПАРСЕНЮКА, а также прокурора Николаевской области Владимира ГАЛЬЦОВА пригласили на сессию проинформировать об официальной версии следствия по делу Оксаны МАКАР.

Отвечая на вопрос депутата, как милицейское видео допроса попало в Интернет, В.ПАРСЕНЮК сказал: «Подписан Закон Украины «О доступе к публичной информации». На основании этого закона был подписан министром приказ № 88, который не просто дает нам право, а обязывает нас, наш Центр общественных связей снимать клипы и давать их, срочно размещать на центральных видеоканалах, чтобы люди имели информацию о происходящем из первых рук, для того, чтобы не было никаких кривотолков».

Напомним, в ночь с 9 на 10 марта в Николаеве трое злоумышленников привели на квартиру 18-летнюю О.МАКАР, изнасиловали ее и пытались сжечь.

Через несколько дней в Интернете появилось видео допроса одного из насильников – Евгения КРАСНОЩЕКА, который был признан главным обвиняемым по делу.