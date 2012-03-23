Тюремщики подсчитали: Тимошенко более 50 раз отказывала врачам

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии Харькова, в случае отказа от лечения будет нести личную ответственность за состояние своего здоровья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, об этом 22 марта после очередного отказа от курса терапевтического лечения и проведения комплекса реабилитационно-оздоровительных процедур в колонии врачи предупредили Ю.ТИМОШЕНКО.

Врачи Минздрава Украины в присутствии начальника медико-санитарной части Качановской колонии обратили внимание Ю.ТИМОШЕНКО на наличие медицинских показаний для прохождения назначенного лечения высококвалифицированными (в том числе немецкими) врачами и обеспеченность учреждения необходимым медицинским оборудованием и медпрепаратами.

Несмотря на это, осужденная опять отказалась подписать предложенное «Информированное согласие пациента на медицинское вмешательство» с указанием в нем подробного индивидуального комплексного плана лечения в соответствии со всеми рекомендациями немецких врачей, о чем был составлен соответствующий акт, говорится в сообщении.

В ГПтСУ подчеркнули, что за период пребывания в учреждениях пенитенциарного ведомства Ю.ТИМОШЕНКО более 50 раз отказывалась от медицинских осмотров, инструментальных и лабораторных обследований, а также только на протяжении февраля-марта трижды отказывалась от прохождения лечения, назначенного комиссией высококвалифицированных немецких и украинских врачей.

«Об этом Государственная пенитенциарная служба Украины информировала Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека», - говорится в сообщении ГПтСУ.