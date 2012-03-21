У Кличко обещают, что все кандидаты от партии покажут декларации

Несмотря на разрешение Конституционного Суда для депутатов и государственных служащих не декларировать свои расходы, «УДАР» обещает обнародовать информацию о доходах и расходах каждого кандидата в депутаты от партии.

Об этом говорится в специальном заявлении партии относительно решения Конституционного Суда, которым тот признал неконституционными отдельные положения Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

Как отмечает пресс-служба, партия «УДАР» выступает категорически против того, чтобы политики, депутаты и госслужащие скрывали информацию о своих доходах и расходах от избирателей. «УДАР» призывает оппозиционные партии взять на себя добровольное обязательство, чтобы все кандидаты в депутаты от оппозиционных партий, которые будут идти на парламентские выборы, обнародовали информацию о своих доходах и расходах.

В партии «УДАР» убеждены: депутаты от партии власти, инициировавшие обращение в Конституционный Суд, фактически имели целью узаконить в стране теневые состояния политиков и коррупцию, против которой они так рьяно борются на словах.

«Очевидно, что это решение КС необходимо тем «подпольным миллионерам Корейкам», которых сегодня достаточно много в ВР и правительстве. К сожалению, это в который раз подтверждает тот факт, что Конституционный Суд превратился в карманный орган Администрации Президента и Кабмина, задача которого – любым способом защищать власть, создать максимально комфортные условия жизни этого режима. А особенно – перед выборами, поскольку понятно, что достаточно много политиков, которые будут бороться за кресла в ВР, не имеют желания декларировать свои состояния и источники их получения», – говорится в заявлении партии.

«Считаем, что представители демократических партий должны продемонстрировать европейский подход относительно прозрачности состояний политиков. Необходимо сделать публичной информацию о доходах и расходах каждого кандидата в депутаты. Партия «УДАР» готова предоставить такие сведения обо всех своих кандидатах перед парламентскими выборами. Такого шага ожидают от политиков избиратели. Это будет отвечать задекларированным нами ранее критериям к будущим кандидатам в депутаты от оппозиции, а именно – публичность и открытость их деятельности, предотвращение появления в наших рядах коррупционеров и коньюнктурщиков», – отмечают в «УДАРе».

Как сообщалось, КС перенес на полгода сроки декларирования депутатами и госслужащими своих расходов.

Так, 20 марта КС признал неконституционным положение Закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», согласно которому госслужащие и депутаты должны были декларировать свои расходы и расходы своих семей со дня вступления в силу данного закона 1 июля 2011 года.

Согласно решению КС, соответствующее положение вступает в силу на шесть месяцев позже – с 1 января 2012 года.

С представлением по этому вопросу в КС обратились 53 народных депутата, в частности, от Партии регионов. Депутаты просили отменить положение, согласно которому в нынешние декларации должны были вноситься расходы чиновников и их семей, осуществленные ими после 1 июля 2011 года.

Новая декларация требует от чиновников отчитываться о приобретении недвижимости и транспортных средств, а также любых предметов стоимостью свыше 150 тыс. грн.

Такая декларация впервые должна была быть подана до 1 апреля 2012 года.