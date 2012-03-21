Янукович завтра едет в Запорожскую область
10:38, 21 марта 2012Политика
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Аккредитацию представителей СМИ проводит Управление по делам прессы и информации Запорожской областной государственной администрации
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завтра, 22 марта, осуществит рабочую поездку в Запорожскую область.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Аккредитацию представителей СМИ проводит Управление по делам прессы и информации Запорожской областной государственной администрации до 16.00 21 марта по телефонам: (061) 224-66-33, 239-02-00.
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