Янукович связывает победу Путина со стабильностью в Восточной Европе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ связывает победу Владимира ПУТИНА на выборах Президента РФ со стабильностью в Восточной Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня перед началом встречи с В.ПУТИНЫМ в резиденции главы российского правительства в Ново-Огареве.

«Я хотел бы Вас поздравить с победой (на выборах Президента РФ – УНИАН), которую мы связываем со стабильностью в нашем регионе На этом восточно-европейском направлении», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.