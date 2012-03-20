Витренко: Янукович сидит на западной игле и соскочить с нее не сможет

Лидер Прогрессивной социалистической партии Наталья ВИТРЕНКО не верит в инициативу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сделать русский язык вторым государственным.

Об этом Н.ВИТРЕНКО заявила в комментарии НБН.

«Это дешевый популизм и еще неграмотность. Когда он говорил, что этот закон внесен на рассмотрение парламента, он искажал факты. Потому что закон, предложенный КОЛЕСНИЧЕНКО и КИВАЛОВЫМ, предусматривает регламентацию Европейской хартии о языках, а не признание русского языка вторым государственным», – заявила Н.ВИТРЕНКО.

«Для того, чтобы сделать русский вторым государственным, нужно менять 10-ю статью Конституции. А этого он не будет делать, потому что он сидит на западной игле. Он с этой иглы соскочить не сможет и не хочет. Он страшно боится потерять пост Президента, свои капиталы, капиталы своих сыновей», – утверждает лидер ПСПУ.

Напомним, что 18 марта в интервью ИТАР-ТАСС В.ЯНУКОВИЧ пообещал сделать русский язык вторым государственным в Украине. В то же время эксперты рассматривают это заявление как политическую манипуляцию.